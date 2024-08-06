Появилось видео разгрома украинской техники на границе Курской области
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
Российские бойцы разнесли военную технику ВСУ на границе Курской области. Кадры с уничтожением вражеских машин опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ.
Там уточнили, что украинские боевики опять попытались проникнуть на российскую территорию, но тщетно. Артиллерия и авиация успешно ударила по скоплению врагов.
Потеряв солдат, украинской ДРГ пришлось отступить на свою землю. Однако некоторые боевики все равно постарались закрепиться на примыкающей к госгранице территории, но российские войска их сразу же блокировали.
В итоге ВСУ понесли большие потери, остатки диверсионной группы отступили на Украину, где наши бойцы продолжают их громить.
В район боестолкновения стягивают дополнительную группировку войск к границе Курской области. Утром там примерно три сотни боевиков ВСУ атаковали два населенных пункта.