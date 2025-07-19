Бойцы ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа президента Украины Владимира Зеленского восстановить контроль над Кондратовкой в Сумской области. Они установили в селе флаг, который вскоре уничтожили российские войска, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Украинские подразделения понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку. Командование ВСУ решило создать видимость выполнения приказа.

Бойцов в заставили установить в селе флаг, символизирующий якобы контроль над Кондратовкой. Однако его вскоре уничтожили ВС России, что сорвало попытку Украины добиться «медийной победы» для западных союзников.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение в Сумской области. На фоне побед российской армии Генштаб ВСУ впервые признал потерю некоторых населенных пунктов.