Украинские военные с начала года потеряли более 500 тысяч военнослужащих и не могут восполнять эти потери за счет принудительной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала: обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», — добавил министр.

Кроме того, с начала года противник лишился свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе западной. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. В два раза снизилась украинская военно-промышленная мощность, более чем вдвое — энергетическая.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия передала Украине более 11 тысяч тел погибших военных, а общие потери ВСУ давно превысили миллион и продолжают расти.