Россия передала Украине более 11 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, получив взамен 201 тело российских бойцов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования, написал ТАСС .

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело наших бойцов», — сказал он.

Глава МИД РФ также заявил, что, по «многочисленным независимым оценкам», общие людские потери Вооруженных сил Украины давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. По его словам, киевский режим из идеологически заряженного формирования, подпитывавшегося, в частности, идеологией нацизма, превратился в «организованную преступную группу», погрязшую в коррупции.

Лавров подверг критике позицию западноевропейских стран. Он утверждает, что Западная Европа, судя по заявлениям, думает лишь о том, чтобы добиться временного прекращения огня для передышки и последующей подготовки Киева к продолжению войны. Министр подтвердил, что Москва настаивает на достижении пакета договоренностей о прочном и долгосрочном мире.

Отдельно он прокомментировал диалог с администрацией США, отметив, что президент Дональд Трамп после возвращения в Белый дом искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предполагает закрепление за Россией контроля над Крымом и Донбассом.