Лавров заявил, что Россия передала Украине более 11 тысяч тел погибших военных
Россия передала Украине более 11 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, получив взамен 201 тело российских бойцов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования, написал ТАСС.
«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело наших бойцов», — сказал он.
Глава МИД РФ также заявил, что, по «многочисленным независимым оценкам», общие людские потери Вооруженных сил Украины давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. По его словам, киевский режим из идеологически заряженного формирования, подпитывавшегося, в частности, идеологией нацизма, превратился в «организованную преступную группу», погрязшую в коррупции.
Лавров подверг критике позицию западноевропейских стран. Он утверждает, что Западная Европа, судя по заявлениям, думает лишь о том, чтобы добиться временного прекращения огня для передышки и последующей подготовки Киева к продолжению войны. Министр подтвердил, что Москва настаивает на достижении пакета договоренностей о прочном и долгосрочном мире.
Отдельно он прокомментировал диалог с администрацией США, отметив, что президент Дональд Трамп после возвращения в Белый дом искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предполагает закрепление за Россией контроля над Крымом и Донбассом.