Украинская армия за первые три месяца 2025 года потеряла почти 2,5 тысячи танков и бронированных машин. Такие расчеты сделало РИА «Новости» на основе сообщений Минобороны.

Ведомство с января по апрель заявило, что ВСУ лишились десяти самолетов, 11 зенитных ракетных комплексов, 10 200 БПЛА, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 специальных автомобилей, 3032 орудия полевой артиллерии и минометов, 2495 танков и бронированных машин.

Также за эти три месяца украинские войска потеряли 138 545 военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что вторгшиеся в Курскую область военные ВСУ за все время боевых действий на этом направлении лишились 71 050 человек личного состава.

Кроме того, противник потерял много военной техники — 402 танка и три тысячи единиц бронированной техники, в том числе боевые машины пехоты и бронетранспортеры.