ВСУ решили дискредитировать группировку войск «Север»

Украинские информационные структуры в Сумской области развернули кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск «Север». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его словам, пропагандисты используют анонимные аккаунты, чтобы воздействовать на российских волонтеров и военных блогеров.

Сначала от имени офицеров приходят сообщения с требованием прекратить поддержку подразделения и отказаться от общения с личным составом. Затем с других анонимных аккаунтов якобы от рядовых поступают жалобы на издевательства со стороны командования.

«Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах», — добавил собеседник агентства.

На Сумском направлении действуют подразделения «Севера». С марта в этой области ВСУ начали терять больше живой силы в тылу, чем на фронте.