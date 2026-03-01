РИА «Новости»: в Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на фронте

Украинская армия начала терять больше живой силы в тылу Сумской области, чем на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Недавно в радиоперехвате мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сказал собеседник агентства.

По его данным, потери в основном приходятся на грузчиков и водителей, которые доставляют продовольствие, оборудование и снаряды на позиции.

На Сумском направлении работают подразделения группы войск «Север». За сутки потери боевиков на этом участке составили до 220 военных, артиллерийское орудие, 15 автомобилей, две станции РЭБ, два хранилища материальных средств и склад боеприпасов.

Ранее большие потери в районе села Андреевка в Сумской области понесла 158-я бригада ВСУ. В социальных сетях появились некрологи по погибших боевикам.