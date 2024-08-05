ВСУ «разрешили» бить западными ракетами по Белгороду
Представитель ВСУ Саранцев: западными ракетами разрешили бить лишь по Белгороду
Украинским боевикам «разрешили» наносить удары западными ракетами по Белгороду. Такое заявление сделал представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев, его процитировала испанская газета Pais.
Украинские войска уже начали применять американские ракеты для атак по российским территориям. Но бить в глубь страны военным пока нельзя.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — подчеркнул Саранцев.
Белгородская область регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. Чаще всего под ударами — Шебекино. Ранее украинские боевики дважды за час обстреляли город, два мирных жителя получили ранения. После еще одной атаки в больницу попала женщина с баротравмой, сообщал RT. Повреждения получили несколько домов и авто, передали «Известия».
Ранее стало известно о прибытии на Украину первой партии западных истребителей F-16. Во Франции заявили, что самолетам «разрешат» бить по России.