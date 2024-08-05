ВСУ «разрешили» бить западными ракетами по Белгороду

Украинские войска уже начали применять американские ракеты для атак по российским территориям. Но бить в глубь страны военным пока нельзя.

«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — подчеркнул Саранцев.

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. Чаще всего под ударами — Шебекино. Ранее украинские боевики дважды за час обстреляли город, два мирных жителя получили ранения. После еще одной атаки в больницу попала женщина с баротравмой, сообщал RT. Повреждения получили несколько домов и авто, передали «Известия».

Ранее стало известно о прибытии на Украину первой партии западных истребителей F-16. Во Франции заявили, что самолетам «разрешат» бить по России.