ВСУ разбросали мины «лепесток» в Белгородской области, подорвался один автомобиль

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА разбросали в Белгородском районе мины «лепесток». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, в районе села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль.

«К счастью, никто не пострадал. Оперативными службами участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки перекрыт», — написал глава региона.

Он призвал местных жителей временно воздержаться от поездок по указанному участку дороги.

Почти 400 жителей Белгородской, Курской и Брянской областей стали жертвами атак ВСУ за последние два года. Ранения получили более 1,1 тысячи человек в приграничных районах, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.