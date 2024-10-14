Почти 400 мирных жителей стали жертвами ВСУ в приграничных регионах за два года

Москалькова: с 2022 года под Белгородом, Курском и Брянском погибли 398 жителей

Из-за ударов ВСУ за два года погибли почти 400 жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом на конференции по защите прав детей и других уязвимых групп заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее процитировало РИА «Новости» .

«В 2022–2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей», — подчеркнула она.

По ее словам, с 2022 года ранения получили более 1,1 тысячи жителей приграничных с Украиной регионов. Москалькова добавила, что украинские боевики расстреливали мирное население.

Ранее омбудсмен сообщила о розыске жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли с российской территории. Москалькова получила более тысячи обращений от родственников похищенных людей. Она назвала насильный вывоз россиян грубым нарушением Женевской конвенции.