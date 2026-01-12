Мирошник: ВСУ расстреляли 130 человек в Селидове в ДНР

Украинские боевики расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, число погибших мирных граждан зависит от интенсивности боев.

«Насколько лютовали там украинские боевики. В Селидово вышли, 130 человек расстреляли», — заявил Мирошник.

Посол дипломатического ведомства добавил, что из-за зверств ВСУ прифронтовые районы покинуло большое число человек, сейчас идет подсчет числа выживших.

Минобороны России объявило об освобождении Селидова в октябре 2024 года. Город находится в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет стратегическое значение.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ угрожали расстрелом жительнице поселка Ставки в Донецкой Народной Республике за русскую речь. При этом сами националисты также разговаривали на русском.