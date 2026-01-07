Боевики ВСУ угрожали жительнице ДНР расстрелом за русскую речь

Украинские боевики угрожали жительнице поселка Ставки в Донецкой Народной Республике расстрелом за русскую речь. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

По ее словам, некоторые военные ВСУ цеплялись к местным жителям из-за того, что те говорили «не своим языком». Один боец отметил, что тоже не говорит на украинском, а использует в общении русский.

«(Второй боевик ВСУ отвечает — прим. ред,): „Я, короче, ее сейчас застрелю“. Он (первый боевик — прим. ред.) говорит: „Так что, ты и меня застрелишь? Мы же типа с тобой вместе воюем“. А он (второй боевик ВСУ — прим. ред.) говорит: „Ты — это другой разговор“», — рассказала беженка.

После этого случая придирки и угрозы со стороны боевиков в ее сторону из-за русской речи не повторялись.

Ранее беженец Сергей Болдарев рассказал, как военные ВСУ массово вывозили из домов жителей Ямполя всю мебель и технику.