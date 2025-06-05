ВСУ обстреляли из танка больницу в Волновахе, где лечились

В Волновахе украинские боевики расстреляли из танка больницу, в которой их ранее лечили. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Омбудсмен призналась, что ее поразил один случай, когда украинские боевики, проходившие лечение в центральной больнице Волновахи, обстреляли ее.

«Выходит главный врач и говорит: „Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице“», — рассказала она.

По ее словам, международные организации закрывают глаза на подобные преступления ВСУ. При том, что украинские боевики целенаправленно бьют по гражданскому населению. Они неоднократно нарушали международные нормы и правила.

В мае ВСУ атаковали ракетами HIMARS гостиницу и автомойку в курском городе Рыльске, сообщило издание Ura.ru.