ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Фото: РИА «Новости»

В ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по газоэнергетической инфраструктуре Украины. <...> Все назначенные цели поражены», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике.

Противник в зоне действия группировки за сутки потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и девять пикапов.

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