Глава ДНР сообщил о подходе штурмовиков ВС России к Рай-Александровке

Российские штурмовики приблизились к Рай-Александровкае, представляющей собой один из ключевых узлов обороны ВСУ перед Славянском. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении, опубликованном на платформе МАХ .

Он напомнил, что ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Никифоровка на Славянском направлении. После его взятия у российских военных появилась возможность продвигаться в направлении Николаевки и Рай-Александровки.

«Касаемо Рай-Александровки поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта», — сказал глава ДНР.

Пушилин пояснил, что Рай-Александрова является одним из ключевых узлов обороны противника перед Славянском. По этой причине бойцы ВСУ там так и сопротивляются. Несмотря на их действия, российские подразделения планомерно продвигаются вперед.

Глава ДНР добавил, что на Краснолиманском направлении бои идут в самом Красном Лимане и его окрестностях. Боевики ВСУ хотели бы удержать этот населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше.