На Сумском направлении украинская армия несет катастрофические потери и пытается компенсировать их за счет переброски личного состава из подразделений тактической авиации. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы „Ф“ 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Эти части уже понесли потери в районе Кондратовки. Потери в штурмовых группах на передовой ВСУ восполняют с помощью военных 114-й бригады тактической авиации, которых в массовом порядке прикомандировывают к пехотным частям.

Еще интенсивные стрелковые бои не ослабевают в Рыжевке, Марьино, поселке Хотень, Писаревке и окрестностях этих населенных пунктов, а также в лесополосах южнее Иволжанского.