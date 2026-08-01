МО: бойцы «Центра» за сутки уничтожили свыше 340 военных, 5 машин и две ББМ ВСУ

Российские военные в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки уничтожили более 340 украинских боевиков, пять автомобилей и две боевые бронированные машины (ББМ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Подразделения группировки поразили личный состав и технику ВСУ в районах Кондратовки, Сергеевки, Дружковки, Райского, Водинского и Доброполья. Помимо автомобилей и ББМ были уничтожены два орудия полевой артиллерии.

«Всего в зоне ответственности группировки войск „Центр“ общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 340 военнослужащих», — уточнили в военном ведомстве.

Под российский удар попали две механизированные бригады ВСУ, бригады морской пехоты и три бригады Нацгвардии.

Ранее в Запорожской области артиллеристы «Востока» уничтожили 15 укрепленных блиндажей с находившимися в укрытиях украинскими боевиками.