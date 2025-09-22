ВСУ специально устроили обстрел дома культуры в селе Казачья Локня в Курской области, чтобы уничтожить следы оружия НАТО. Об этом РИА «Новости» сообщил фронтовой священник, помощник начальника регионального управления ФСИН России Александр Зинченко.

По его словам, вокруг здания были вырыты ямы для хранения снарядов. Сам дом культуры оставался целым, сохранились даже окна.

«Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО», — сказал Зинченко.

Ранее стало известно, что офицеров НАТО ликвидировали под Харьковом. Военно-космические Силы России нанесли точечный удар по группе.