ВСУ пытались ударить по Курской АЭС минувшей ночью — Путин

Путин сообщил о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины минувшей ночью пытались нанести удары по Курской атомной электростанции, сообщил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Международное агентство по атомной энергии уже в курсе о случившемся. Российский лидер выразил надежду, что МАГАТЭ пришлет специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что перед украинскими боевиками стояла задача не только захватить атомную станцию в Курской области, но и войти в областной центр. Затем Украина планировала начать торговаться с Россией.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об очень серьезном риске повреждения Курской АЭС в результате действий ВСУ. По его словам, станция находится в пределах досягаемости артиллерии, сообщил RT.

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