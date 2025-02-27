ВСУ пытались расстрелять мирную жительницу Курахова и ее соседку

Украинские боевики пытались расстрелять мирную жительницу Курахова Наталью Андриевскую и ее соседку. Об этом женщина рассказала РИА «Новости» .

«Когда мы проходили жилые дома на Южном, оттуда по нам начали стрелять ВСУ», — заявила Наталья.

Рядом с женщинами никого не было, в том числе российских солдат. Наталье удалось убежать, а ее соседку ранили в ногу. Сейчас пострадавшую эвакуировали, она находится на лечении в Донецке.

ВС России начали эвакуировать жителей Курахова в безопасные места в январе, после освобождения города. Местный житель Анатолий Анин рассказал, что ВСУ угрожали русскоговорящим и оскорбляли их. В него самого стреляли несколько раз. По словам еще одного жителя Григория Кривенко, украинские боевики называли людей «ждунами».