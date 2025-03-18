ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на фоне переговоров Трампа и Путина

Минобороны: ВСУ пытались зайти в Белгородскую область перед разговором с Трампом

Украинские боевики рано утром 18 марта предприняли попытку зайти на территорию России в западной части Белгородской области для того, чтобы создать негативный фон для запланированных на вечер телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ пытались прорвать оборону в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

За весь день украинские военные предприняли пять атак, в которых задействовали порядка 200 солдат и около 30 единиц боевой техники, включая пять танков, 16 боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Российские подразделения прикрытия границы группировки войск «Север» отразили все атаки с помощью артиллерии и FPV-дронов и не допустили пересечения границы.

В ходе предпринятых вылазок ВСУ потеряли около 60 человек, семь бронемашин, три машины разграждения, один танк и один автомобиль.

По раскрытым во время отражения атак местам скопления личного состава и боевой техники российские военные нанесли десятки авиационных и ракетных и бомбовых ударов, нанеся противнику значительный урон.

В беседе с Трампом российский президент подтвердил принципиальную приверженность России к мирному разрешению украинского конфликта. Но также Путин обозначил законные требования России в области безопасности.