ВСУ пытались более 10 раз прорваться через курскую границу

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными, также были уничтожены один бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два боевика ВСУ сдались в плен.

Минобороны отметило, что авиация и артиллерия также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригад Национальной гвардии и морской пехоты, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в ряде районов Курской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы сообщил о задержании проникших в населенные пункты 20 диверсантов. Позже стало известно, что ролик с главой региона оказался фейковым — его сгенерировала нейросеть.