Фейк: в Курской области за сутки задержали больше 20 диверсантов

Сообщение о задержании более 20 диверсантов в Курской области опровергли

В социальных сетях появилась информация, что в Курской области за сутки задержали более 20 человек, готовивших диверсии. Однако она оказалась недостоверной.

Фейк

В социальных сетях распространяют видео, на котором губернатор региона Алексей Смирнов якобы сообщает, что в области задержали более 20 человек, готовивших диверсии.

Правда

Видео, о котором идет речь, сгенерировано с помощью нейросетей. Губы и мимика не совпадают с тем, что говорит Смирнов. Кроме того, сам голос звучит монотонно и ненатурально.

За основу авторы подделки взяли видеообращение губернатора (тогда еще временно исполняющего обязанности) от 9 августа. Примечательно, что в начале мошеннического видео говорится о растущем числе фейков от ЦИПсО.

Таким образом, подобное заявление — дипфейк, созданный, чтобы посеять панику в регионе.

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