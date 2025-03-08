ВСУ пытались атаковать завод КИНЕФ в Ленинградской области

Два украинских дрона уничтожили при попытке атаки ВСУ на завод КИНЕФ в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале .

«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — объяснил глава региона.

По его словам, при падении обломков повреждения получила внешняя конструкция одного из резервуаров. Специалисты ликвидируют последствия. На месте работают оперативные службы, жертв нет.

Утром 8 марта ВСУ также атаковали Белгородскую область. В селе Орловка боевики с помощью дрона сбросили взрывное устройство на автомобиль, водитель получил ранения. Его госпитализировали с осколочными ранами мягких тканей лица.