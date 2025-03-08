Автомобилист получил ранение из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в селе Орловка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал он.
Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь.
Также ВСУ сбросили взрывное устройство в поселке Хотмыжск Грайворонского округа. В результате в двух частных домовладениях выбило окна и повредило заборы. Осколками посекло легковой автомобиль. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.
В конце февраля один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Боевики сбросили с ВСУ взрывное устройство на автомобиль.
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