Автомобилист получил ранение из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в селе Орловка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал он.

Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь.

Также ВСУ сбросили взрывное устройство в поселке Хотмыжск Грайворонского округа. В результате в двух частных домовладениях выбило окна и повредило заборы. Осколками посекло легковой автомобиль. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.

В конце февраля один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Боевики сбросили с ВСУ взрывное устройство на автомобиль.