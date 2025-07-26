ВСУ пытались атаковать предприятие под Пензой

Утром 26 июля Вооруженные силы Украины пытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале .

«Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — написал он.

В целях безопасности на территории ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Эта мера помогает военным подавлять вражеские БПЛА.

Мельниченко напомнил населению, что нельзя выкладывать в Сеть видео и фото с места ЧП, чтобы не стать помощником противника. Губернатор призвал отнестись к случившемуся с пониманием, сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 54 БПЛА самолетного типа над регионами России, 24 из них — в Брянской области.