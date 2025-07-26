Более 50 украинских БПЛА уничтожили над регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 24 аппарата. В Ростовской области ликвидировали 12 БПЛА, шесть — над Республикой Крым.

«Четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря», — добавили в министерстве.

По два беспилотных летательных аппарата уничтожили в Орловской и Тульской областях, один — под Белгородом.

В Ростовской области дрон ВСУ уничтожил автомобиль. Два человека стали жертвами удара, их личности устанавливаются, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.