Российские военные сорвали ротацию противника около Белогоровки

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале .

По его словам, ВС России обнаружили движение украинских военных недалеко от Белогоровки. Бойцы установили, что ВСУ намеревались скрытно провести ротацию.

«Данные были оперативно переданы командованию и по цели был нанесен артиллерийский удар. В результате огневого поражения часть группы была уничтожена», — заявил Марочко.

Он отметил, что выжившие украинские военные бросили свои вещи и убежали, оставив товарищей.

Ранее Марочко заявил, что ВС России продвинулись и увеличили плацдарм в поселке Двуречное на Купянском направлении. По его словам, на некоторых участках российские военные вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров.

В направлении поселка Западное ВС РФ заняли несколько опорных пунктов и взяли под контроль блокпост противника.