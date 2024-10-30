«Российская позиция хорошо понятна, ее изложил [президент России Владимир] Путин, если вы помните, это было летом этого года. Там как раз говорят о том, что украинцы должны оставить российские территории», — сказал он.

Песков уточнил, что речь идет в том числе о новых регионах страны. Официальный представитель Кремля напомнил, что это входит в условия, который озвучивал Путин в рамах мирной инициативы.

Турецкий журналист Эрхан Куадзба призвал Запад отказаться от враждебной повестки и перейти к конструктивному диалогу. Он подчеркнул, что настала пора сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.