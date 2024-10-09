DikGAZETE: Западу нужно отказаться от враждебности и начать переговоры с Путиным

Западным странам пора отказаться от враждебности и перейти к конструктивному диалогу, начав мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило турецкое издание DikGAZETE .

Автор статьи Эрхан Куадзба считает, что раз российский лидер ранее играл роль посредника в различных региональных конфликтах, то он отзовется на любую позитивную инициативу со стороны Запада.

С первого дня своего прихода к власти Путин избрал путь построения благоприятных отношений со странами Запада. Но после того, как Россия восстановила былую мощь и стала мировой державой, западные лидеры обеспокоились из-за его возросшего авторитета.

Возникли провокации на постсоветском пространстве, а в итоге все завершилось тем, что Запад стравил Россию и Украину. Началась спецоперация, которая укрепила имидж Путина в стране и в мире.

«Президент России, заручившийся поддержкой народа, стал фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, Европе и Африке. Запад теперь не может делать, что хочет, а российский лидер по-прежнему продолжает сидеть в своем кресле», — говорится в материале.

Теперь, чтобы решить все проблемы, странам Запада нужно сесть с ним за стол переговоров, резюмирует Куадзба.

Ранее в Кремле назвали нереалистичными публикации, посвященные мирным планам по Украине.