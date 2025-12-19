ВСУ признали уничтожение вертолета Ми-24 вместе с экипажем

Вооруженные силы Украины признали потерю боевого вертолета Ми-24 и гибель всего экипажа во время боевого вылета. Об этом говорится в заявлении 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ в соцсети.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — указали в сообщении.

Никаких подробностей случившегося, включая время и обстоятельства уничтожения, в украинских войсках раскрывать не стали.

Ранее стало известно, что Украина лишилась одного из незаменимых истребителей. В бою ВСУ потеряли Су-27.

Попытки Киева применять этот истребитель в сражениях с российскими самолетами и раньше приводили к тяжелым потерям.