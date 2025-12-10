В бою уничтожен один из ключевых истребителей Украины — Су-27. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

«Су-27 считается самым боеспособным типом истребителя, состоящим на вооружении ВВС Украины», — уточнили авторы материала.

Ранее сообщалось, что Украина использует оставшиеся Су-27 с американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88. Эти ракеты предназначены для наведения на радарные системы ПВО. Однако успех таких операций остается под вопросом.

Попытки украинских Воздушных сил применять Су-27 в воздушных боях с российскими самолетами часто приводили к тяжелым потерям. Это связано с тем, что эти самолеты значительно устарели по сравнению с современными истребителями ВКС России.

Ранее боевики ВСУ пожаловались на разрушительную силу российских истребителей Су-34. Это усовершенствованная версия Су-27. Он отличается большой дальностью полета и мощной грузоподъемностью. Украинские боевики отметили, что снаряд, выпущенный из Су-34, способен разрушить укрепленный бункер.