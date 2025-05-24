Американские системы ПВО Patriot, которые находятся вооружении у Украины, не справляются в полной мере с российскими баллистическими ракетами. Об этом заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского новостного телемарафона.

«Системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам бы того хотелось», — сказал он.

Игнат добавил, что сложности выявились в способности американских систем предвидеть точку перехвата цели.

Ранее стало известно, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от предложения украинского президента Владимира Зеленского по покупке ПВО Patriot.

Глава киевского режима собирался заплатить по 5,5 миллиона евро за каждую, используя финансовые ресурсы Евросоюза и замороженные российские активы. Однако Трамп не захотел зарабатывать на обороне Украины.