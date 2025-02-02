Прекращение огня обернется для украинских войск катастрофой, потому что даст ВС России возможность перегруппироваться и восстановить силы. Об этом телеканалу CNN заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин.
«Если сейчас огонь прекратится, то будет только хуже. Потому что враг восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется и снова нападет», — пояснил он.
Ранее в США признали провокацией удар украинских военных по интернату в Судже. По словам подполковника американской армии в отставке Эрла Расмуссена, это стало жестом отчаяния со стороны ВСУ из-за отсутствия реальных успехов на фронте. Украина попыталась таким образом переманить российские силы с главной линии фронта.
Также удар по интернату станет для ВСУ поводом отчитаться перед западными кураторами и запросить у них очередные денежные поступления.
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