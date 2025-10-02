ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры украинского ВПК

Вооруженные силы России поразили объект транспортной инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятий украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Также бойцы за сутки уничтожили места сборки и хранения беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

По данным Минобороны, армия использовала для атаки оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию.

«Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в министерстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 85 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов ВСУ уничтожили в Воронежской области — 38 аппаратов.