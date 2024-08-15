ВСУ применили кассетную бомбу в Суджанском районе

Жители Суджанского района заявили, что ВСУ сбросили на них кассетную бомбу

Украинские военные сбросили кассетный боеприпас на село Махновка Суджанского района. Об этом сообщили РИА «Новости» местные жители, эвакуировавшиеся в Курск.

Махновка находится на границе с Украиной. По словам собеседников агентства, до 10 августа в селе было тихо, но затем на их улицу упала бомба и загорелись два дома.

«Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землей, пошел черный дым», — сообщила жительница.

По ее словам, на улице раздавались характерные звуки взрывов небольшой мощности на большой площади. Вскоре после этого семья уехала из села на своей машине. По доходящим до них слухам, в Махновке сейчас орудуют украинские мародеры.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что украинские диверсанты в регионе надевают гражданскую одежду или российскую военную форму, а также ездят на отобранных у местных жителей автомобилях.