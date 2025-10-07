ВСУ применили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор автомобиля

ВСУ стали применять более крупные беспилотники самолетного типа для атак по освобожденным приграничным территориям. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.

«У нас был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля „Жигули“», — сказал он.

Захаров добавил, что размер крыла БПЛА составлял порядка двух метров.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили более 180 дронов ВСУ за минувшую ночь в небе над российскими регионами. Большую часть беспилотников уничтожили над Курской областью.