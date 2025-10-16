ВСУ применили новый вид дрона в Днепропетровской области

Украинские боевики начали использовать в Днепропетровской области новый вид БПЛА. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Мироха.

По его словам, новый беспилотник называется «Глазки». Военный добавил, что устройство очень легкое и может долго висеть в воздухе. Подобные БПЛА украинские боевики стали использовать из-за высоких потерь стандартных беспилотников.

«Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества», — подчеркнул Мироха.

В ночь на 16 октября средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами более 50 беспилотников. Дроны сбили в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над Крымом.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров отметил, что украинские военные пытались ударить по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за падения фрагментов дронов на территории подстанции ЛЭП Балашовская разгорелся пожар.