Более 50 украинских БПЛА уничтожили над регионами России за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА сбили в Саратовской области — 12 устройств. В Волгоградской области уничтожили 11 дронов, в Ростовской — восемь, шесть — над Крымом. По четыре беспилотника ликвидировали в Брянской и Воронежской областях.

«Три БПЛА — над территорией Белгородской области», — добавили в министерстве.

Еще по одному дрону сбили в Курской области, над акваторией Черного и Азовского морей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров немногим ранее сообщил, что ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА объекты энергетической инфраструктуры. Из-за падения обломков дронов произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская, возгорание оперативно ликвидировали.