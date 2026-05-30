ВСУ применили комплексную систему минирования трассы «Новороссия»

ВСУ минируют трассу «Новороссия» в районе Бердянска с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в «Макс».

Противник применил комплексные системы дистанционного минирования.

«БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», — пояснил губернатор.

Он попросил водителей без острой необходимости не выезжать на дорогу, быть предельно внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них в экстренные службы.

«Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное», — написал глава Запорожья.

Ранее в Таганроге расширили локальный режим чрезвычайной ситуации после налета беспилотников.