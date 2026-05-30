В Таганроге расширили режим ЧС после ночной атаки БПЛА

Локальный режим чрезвычайной ситуации расширили в Таганроге после ночного налета беспилотников ВСУ 27 мая. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале .

Она рассказала об ущербе, который нанесла ночная атака, а также о мерах по их устранению. По ее словам, повреждения получили коммерческие организации, один социальный объект и автомобиль. Из-за налета БПЛА в нескольких домах выбило стекла.

Глава города заверила, что всем пострадавшим окажут необходимую поддержку. Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.

В результате ночного налета ранения получили два человека, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением. Также в порту загорелся танкер, резервуары с топливом и административное здание.