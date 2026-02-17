Российские силы нанесли мощный комбинированный удар по целям на Украине. По данным военкора, во время большой атаки накануне встречи делегаций России и Украины в Женеве использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты.

«Дроны, крылатые и, по отдельным сообщениям, баллистические ракеты накрыли сразу несколько поясов страны: от юга и центра до западных областей», — уточнил военкор в своем телеграм-канале.

По оценке Коца, сценарий нанесения ударов напоминает уже хорошо отработанную схему: сначала в воздух поднимают ударные БПЛА. Из-за этого ПВО противника вынуждена работать по дешевым целям, тем самым раскрывая позиции.

За дронами идут ракеты, заходящие через разные направления: от северо‑восточных границ до акватории Черного моря. Александр Коц

«Юг и центр получили удары по привычному уже набору целей: энергетика, военные объекты, транспортные узлы», — добавил журналист. Но ключевым сигналом ночи 17 февраля, по данным Коца, стала Западная Украина. Ракеты летели к Ивано‑Франковской, Львовской, Тернопольской областям. Таким образом, продолжил он, линия фронта все больше перестает быть «локальной географией» — она проходит через подстанции, железнодорожные развязки, склады в промзонах и спальники городов на западе республики.