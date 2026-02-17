Удары под переговоры. Итоги беспощадной ночи 17 февраля — кому досталось больше всего?
Коц описал сценарий масштабной атаки России по целям на Украине 17 февраля
Российские силы нанесли мощный комбинированный удар по целям на Украине. По данным военкора, во время большой атаки накануне встречи делегаций России и Украины в Женеве использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты.
«Дроны, крылатые и, по отдельным сообщениям, баллистические ракеты накрыли сразу несколько поясов страны: от юга и центра до западных областей», — уточнил военкор в своем телеграм-канале.
По оценке Коца, сценарий нанесения ударов напоминает уже хорошо отработанную схему: сначала в воздух поднимают ударные БПЛА. Из-за этого ПВО противника вынуждена работать по дешевым целям, тем самым раскрывая позиции.
За дронами идут ракеты, заходящие через разные направления: от северо‑восточных границ до акватории Черного моря.
Александр Коц
«Юг и центр получили удары по привычному уже набору целей: энергетика, военные объекты, транспортные узлы», — добавил журналист.
Но ключевым сигналом ночи 17 февраля, по данным Коца, стала Западная Украина. Ракеты летели к Ивано‑Франковской, Львовской, Тернопольской областям.
Таким образом, продолжил он, линия фронта все больше перестает быть «локальной географией» — она проходит через подстанции, железнодорожные развязки, склады в промзонах и спальники городов на западе республики.