Боевики ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом в мирных людей в Дзержинске в ДНР. В итоге жители получили химические ожоги. Об этом рассказала в беседе с РИА «Новости» одна из пострадавших.

«[Украинский беспилотник ВСУ „Баба-яга“] подлетел второй раз и сделал сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через три-четыре у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги», — сказала собеседница журналистов.

По ее словам, они укрывались в подвале. Ситуация прояснилась, когда туда спустились российские военные, среди которых был врач. Он осмотрел пострадавшую и заявил, что у нее химические ожоги. Места поражения призвал ничем не мазать.

Она отметила, что украинские войска намерено атаковали мирных жителей. В первый раз они сбросили снаряд точно в трубу печи, около которой были гражданские.

«Дом моментально загорелся. Единственное, что мы спасли, это наши паспорта», — сказала женщина.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ бросали или добивали своих раненых боевых товарищей во время отступления из Запорожья в ДНР.