Украинские военные атаковали газом бойцов спецназа «Ахмат» в Курской облсти. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале командира Аида.

«Итак, всем внимание. Нас снова атаковали газом», — заявил военный на видеоролике.

Судя по кадрам, газовая атака не причинила вреда военным, потому что они оказались предусмотрительнее и надели противогазы. Тактика украинских боевиков не сработала, бойцы ВС РФ уничтожили большое количество живой силы 61-й бригады ВСУ.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором российские танки поражают формирования ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как семь бронированных боевых машин едут по дороге по направлению к противнику. Экипажи танков поочередно выстреливали, поражая места скопления украинских войск.