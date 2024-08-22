В Сети появилось видео, как российские танки стреляют по ВСУ в Курской области

В сети появилось видео, на котором российские танки ударяют по формированиям ВСУ в Курской области. Кадры опубликовали в Telegram-канале DONTSTOPWAR .

На ролике видно, что семь танков ВС РФ едут по дороге по направлению к солдатам Украины. Экипажи машин по очереди производили выстрелы, поражая места скопления живой силы противника.

В подписи к видео уточнили, что танкисты ВС РФ выполняли боевую задачу при поддержке авиации и артиллерии. Помимо этого, им помогали расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее представитель российского силового ведомства рассказал, что бойцы морской пехоты ликвидировали украинскую разведывательную группу из 12 человек в Курской области. Также они уничтожили бронеавтомашину «Козак» и захватили американский ручной пулемет M249 SAW.