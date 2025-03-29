Войска ВСУ получили от командования приказ занять новые участки в Курской области, а также захватить хоть какую-то территорию в Белгородской. Об этом РИА «Новости» сообщили в группировке войск «Север».

По словам источника, распоряжение поступило еще перед началом переговоров США и Украины. Боевики ВСУ должны были вклиниться в российскую оборону на разных участках фронта.

По результатам допросов украинских военнопленных и нынешней тактике ВСУ, можно сделать вывод, что этот приказ пытаются выполнить, но безуспешно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются бить по энергетической инфраструктуре России.

Атаки происходят на фоне недавнего отказа сторон конфликта от ударов на 30 дней. Однако украинские власти нарушили условия моратория.