ВСУ при отступлении из Суджи заминировали все, что попалось на глаза

Хинштейн: ВСУ при побеге из Суджи заминировали все, что попалось на глаза

ВСУ при отступлении из Курской области минировали все, что встречали по пути: дома, машины и даже кладбища. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он отправился в два села Суджанского района — Малую Локню и Погребки.

«Здесь все еще напоминает о тяжелых боях, целого практически ничего не осталось. На месте большинства домов торчат печные трубы», — заявил врио главы региона.

По словам Хинштейна, ходить в этих местах очень опасно. Неподготовленный человек может наткнуться на мину. В ходе поездки он успел увидеть, как подорвались неразорвавшиеся снаряды.

«Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали все, что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», — сказал врио губернатора.

Он отметил, что численность группировки саперов скоро достигнет тысячи человек. Специалисты будут прочесывать населенные пункты и убирать мины.

«В приграничье до сих пор опасно — оценив сегодня все собственными глазами, я еще отчетливее понимаю, какой это риск для наших граждан», — сказал Хинштейн.

Врио главы региона подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная, однако не бесконечная. Завалы расчистят, в регионе построят новые дома, школы, больницы и храмы.

Ранее Хинштейн спрогнозировал скорое освобождение всей территории Курской области. Он отметил, что обстановка в регионе стала налаживаться, люди постепенно настраиваются на мирный лад.