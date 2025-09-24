Вооруженные силы Украины стянули внушительные силы в количестве трех бригад к Кировску в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Для обороны населенного пункта боевики превратили каждый дом и подвал в хорошо укрепленные опорные пункты. Оборонительные позиции оборудовали вдоль реки Жеребец, которая стала естественной преградой на направлении действий ВС России.

Бойцы подразделений группировки войск «Запад использовали эффект внезапности, с ходу форсировали реку и вклинились в глубину обороны врага.

«Соединения и воинские части группировки войск „Запад“ на Краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск», — подчеркнули в Минобороны.

По данным СМИ, при отступлении из Кировска ВСУ поджигают жилые дома.