ВСУ превратили храм в Суджанском районе в склад для бензина и боеприпасов

ВСУ использовали храм в Казачьей Локне в Курской области как склад, в котором хранили сотни литров бензина и боеприпасов. Об этом заявил военный группировки войск «Север» с позывным Машинист.

«Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС Минобороны.

На кадрах заметно, что стены постройки покрыты следами от пуль. Внутри все разрушено и разграблено. По словам военного, боевики сломали иконы и алтарь.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что с начала спецоперации от ударов ВСУ пострадали около 60 храмов Белгородской митрополии.

Также девять приходов пришлось закрыть в Брянской митрополии. Один храм получил повреждения в Воронежской области.