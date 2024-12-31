Около 60 храмов Белгородской митрополии пострадали от обстрелов ВСУ

С февраля 2022 года порядка 60 храмов получили повреждения из-за атак украинских военных. Об этом председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«В Белгородской митрополии около 60 храмов пострадали, в пяти сейчас не идут богослужения — либо по причине серьезных разрушений, либо потому что находятся в приграничной опасной зоне», — пояснил он.
Еще девять приходов пришлось закрыть в Брянской митрополии. В Воронежской области один храм получил повреждения в результате обстрела ВСУ.
Днем ранее украинские боевики выпустили более сотни снарядов по территории Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Под атакой оказался 21 населенный пункт в шести районах. ВСУ удалось повредить четыре частных дома и четыре автомобиля.
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